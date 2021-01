Ultima ora Covid - Biella e il Piemonte sono in "zona gialla"

Il Piemonte da lunedì è in "zona gialla". Questo è quanto si apprende dal Ministero della Salute. E ad attestare questo fatto anche l'agenzia Ansa ha appena battuto un flash nel quale solo cinque regioni restano in arancione: Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e Bolzano. Il resto sono in area gialla.

E così il ministro Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà o stasera o domani in giornata, nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da domenica 31 gennaio.

"Abbiamo un Rt puntuale 0.82 e un Rt medio 0.89 -commenta sui social il presidente Alberto Cirio- siamo sotto soglia sulle terapie intensive ma anche sulle terapie ordinarie. Nel cruscotto del Piemonte non c’è più una spia accesa in questo momento".