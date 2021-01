Nel Giorno della Memoria le parole shock del consigliere leghista Franco Mino sull'Olocausto

“Gli ebrei ricordano con enfasi quello che a loro è successo. Bene. Ma un popolo che ha subito questo dovrebbe più di altri ricordarsi ed intervenire su quello che succedeva, specialmente decenni fa e ancora adesso, ai popoli africani, uccisi, massacrati, tenuti alla fame. Nulla di questo. Se ne sono sempre fregati”. Inizia così il post pubblicato in occasione del Giorno della Memoria dal consigliere comunale della Lega a Biella, Franco Mino. Parole shock che non sono passate inosservate al popolo di Facebook e ai cittadini che hanno mostrato con tutta la forza il dissenso.

“È per questo che sin dal 1967 - si legge ancora nel post - a chi mi parlava di cosa avevano fatto ai poveri ebrei rispondevo che non meritavano in quel momento, chi ora era sopravvissuto o attualmente ebreo, la mia attenzione. Penso pure che gli ebrei morti nell'olocausto, vedendo il menefreghismo dei sopravvissuti e del popolo ebreo verso altri popoli che subivano lo sterminio, ecco che questi morti ebrei si saranno sicuramente tutti rivoltati nella tomba”.

Oltre ai numerosi commenti al post e alle manifestazioni di disapprovazione da parte di diversi esponenti della politica cittadina, il gruppo di minoranza Biella al Centro ha presentato una mozione per chiedere al Consiglio Comunale di Biella di prendere le distanze dalle sue dichiarazioni.

Il capogruppo di Biella al Centro, Dino Gentile, ha così commentato sui social: “Certamente i social hanno il pregio di dar voce a tutti, ma proprio a tutti, anche ai somari. E finché si tratta di argomenti banali, il dito pollice muove velocemente lo schermo del cellulare, ma quando compaiono frasi antisemitiche nel Giorno della Memoria, allora il pollice si blocca. Con una certa dose di incredulità - dopo essersi rassegnati a completare la lettura tra strafalcioni grammaticali, frasi senza né capo né coda, palese ignoranza di riferimenti storici - la cosa si fa seria se scopri che a postare uno spudorato cocktail di fesserie è un consigliere comunale - invero poco autorevole - della Lega di Biella. Sono pensieri in libertà, battute sconclusionate da osteria, maldicenze, parole che, come mine antiuomo, celano istanze di vera e propria istigazione. Tuttavia, qui non siamo in presenza di un "cattivo maestro" ma, più limitatamente, di una persona incosciente del proprio ruolo istituzionale che, ad oggi, nell'aula di Palazzo Oropa, non ha mai dato prova di intelligenza e di visione politica. Così, tal rappresentante del qualunquismo triviale ha trovato il coraggio di prendere la parola sui social proprio nel Giorno di una commozione globale, con l'impulso irrefrenabile di sputare sui volti di cinque milioni di esseri umani ammazzati nelle camere a gas. Come dicevo, di bestemmie sui social ce ne sono a tonnellate, ma che parole come macigni possano essere scritte da un consigliere comunale, questo non è accettabile. Neppure il canto di un bambino nel vento (si, quello passato per un camino) può fare vibrare le corde di uno stolto. A Empoli è tradizione, nel giorno del Corpus Domini, il "volo del ciuco" dal campanile della collegiata ... Di questi tempi, per motivi diversi, quella festa di piazza avrebbe motivo di esser celebrata anche a Biella”.

Esattamente un anno fa, il 29 gennaio 2020, il consigliere Franco Mino era stato oggetto di una bagarre sui social per essere stato "beccato" a guardare un'immagine di una donna durante il consiglio comunale. Così si era difeso: “Non si tratta, come ho letto, di un'immagine osè. Tutta questa vicenda è stata una strumentalizzazione di infimo livello”. Una pura casualità che gli è costata cara.

