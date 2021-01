Chiorino (FdI): “La Provincia intervenga per risolvere problema strada provinciale 232”

E’ di qualche giorno fa la notizia dell’ultimo incidente sulla provinciale 232: fortunatamente illesi gli automobilisti, con danni solo alle autovetture. A ottobre, invece, era toccato a un giovane finito fuori strada dopo aver sbattuto contro il guard-rail con la propria autovettura.

“Nella strada provinciale che attraversa il comune di Valdilana, congiungendo le frazioni Valle Mosso e Trivero, sono avvenuti numerosi incidenti automobilistici” - commenta Elena Chiorino, consigliere provinciale -. Spesso l’alta velocità alla quale talvolta transitano le autovetture fa si che gli incidenti abbiano avuto in alcuni casi gravi conseguenze per autisti e passeggeri”.

I continui scontri hanno addirittura ribattezzato quel tratto “La strada degli incidenti” da parte dei residenti di quelle zone. Strada che è di competenza provinciale: da qui l’iniziativa di Elena Chiorino, che ha presentato un’interrogazione alla Provincia: “Ho chiesto al Presidente della Provincia se sia al corrente di questa situazione di grave pericolo per gli automobilisti, in quanto non si può continuare a non fare nulla: bisogna trovare una soluzione - conclude Elena Chiorino -. La Provincia deve intervenire con la massima celerità per arginare il problema, interrompendo al più presto questo stillicidio di incidenti”.

“Abbiamo accolto le richieste di un territorio che da molto tempo chiedeva aiuto - dichiara Fulvio Chilò, consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Valdilana -. La tutela della sicurezza per noi di Fratelli d’Italia è una parte imprescindibile del nostro programma: i cittadini hanno diritto ad essere e a sentirsi al sicuro nel percorrere quella strada”.