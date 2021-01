Bufera consigliere Mino, Mosca (Lega): "Parole fuori luogo e non condivisibili"

“Le parole pronunciate dal consigliere comunale di Biella Franco Mino appaiono quanto mai fuori luogo e non condivisibili. La Lega è da sempre dalla parte di coloro che soffrono e lo è ancor di più nei confronti del popolo ebraico che ha subito le persecuzioni nazifasciste nel periodo bellico”. In qualità di Commissario provinciale della Lega, il consigliere regionale Michele Mosca si esprime in merito alle dichiarazioni shock che il consigliere comunale Franco Mino ha pubblicato sui social nel Giorno della Memoria (leggi anche: https://www.newsbiella.it/2021/01/29/leggi-notizia/argomenti/politica-5/articolo/nel-giorno-della-memoria-le-parole-shock-del-consigliere-leghista-franco-mino-sullolocausto.html).

“Sono stupito delle parole scritte da Franco Mino - prosegue Mosca - storico militante del nostro movimento, che evidentemente quando le scriveva non deve averne compreso appieno la portata e la gravità. Per questo motivo ho chiesto e ho ottenuto le dimissioni immediate dalla carica di consigliere comunale. In mattinata è atteso dal sindaco, presso gli uffici comunali, per l’espletamento delle formalità burocratiche”.