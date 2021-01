Dal Nord Ovest - Dramma nel Torinese: padre uccide moglie e figlio di 5 anni, poi tenta invano il suicidio VIDEO

Intorno alle 3 di questa notte, in un'abitazione privata di via Barbaroux (Carmagnola), Alexandro Riccio, un italiano 39enne, ha ucciso la moglie Teodora Casasanta e il figlioletto di 5 anni Ludovico al termine di una lite famigliare, prima di tentare il suicidio lanciandosi dal balcone dello stesso appartamento.

L'omicida, che avrebbe usato un oggetto contundente per uccidere i famigliari, è stato bloccato dai carabinieri immediatamente giunti sul posto perchè allertati dai vicini di casa ed è ora al CTO di Torino, non in pericolo di vita, piantonato in stato di fermo dagli stessi militari dell'Arma.

Sulla scena del crimine i rilievi tecnici dei carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando provinciale di Torino.