Pistola clandestina in casa, la Polizia denuncia un biellese di 65 anni

Nel corso dell'attività di prevenzione e contrasto degli illeciti in materia di armi, il personale della Squadra Amministrativa della Questura di Biella ha rinvenuto presso l'abitazione di P. E. di 65 anni, residente a Biella, una pistola Remington mod. Springfield Armory calibro 45 con matricola totalmente abrasa in modo da impedirne l'identificazione e 12 munizioni.

Svolti i dovuti accertamenti, dai quali emergeva la natura clandestina dell'arma illegalmente detenuta, l'uomo veniva tratto in arresto per il reato di "detenzione di arma clandestina" che prevede la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni e denunciato per il reato di "detenzione illegale di munizioni". L'azione preventiva e di controllo prosegue e con l'occasione la Questura di Biella intende sensibilizzare i titolari di licenze di detenzione di armi al rispetto di tutti gli obblighi previsti dalla legge e all'osservanza di tutte le cautele che il possesso di armi, soprattutto da fuoco, impone.