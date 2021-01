Incendio devastante, distrutta completamente la casa di Masserano, famiglia senzatetto FOTO

Aggiornamento delle 12,30

Le fiamme hanno coinvolto una porzione della casa, un locale adibito a caldaia e un capannone adiacente che conteneva una vasta quantità di legna. Nessuno dei presenti è rimasto ferito e i Vigili del Fuoco intervenuti sul posto stanno ancora operando. Per spegnere l'incendio e procedere con le operazioni di smassamento e messa in sicurezza è stato necessario l'intervento di due squadre del Comando Provinciale di Biella, altre due del distaccamento volontario di Cossato e una dei volontari di Trivero Valdilana, oltre al NIA (Nucleo Investigativo Antincendi), al nucleo NBCR (Nucleare - Biologico - Chimico – Radiologico) e al GOS (Gruppo Operativo Speciale) provenienti dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Novara.

Aggiornamento delle 8

Nessuno sarebbe rimasto coinvolto nell'incendio che nella notte ha colpito un'abitazione di via 2 giugno a Masserano. I proprietari, una donna di 69 anni e un uomo di 73 sono infatti stati evacuati per tempo, già avvisati dal genero dei proprietari della casa, il primo a lanciare l'allarme al 112. Mentre scriviamo i Vigili del Fuoco sono ancora al lavoro per le operazioni di smassamento e di messa in sicurezza della struttura, poi si procederà alla conta dei danni. Dai primi riscontri pare che le fiamme abbiano completamente avvolto una legnaia per poi distruggere parte dell'edificio a iniziare dal tetto, che al momento risulta inagibile. Alle 7 di questa mattina è stata attivata la Protezione civile provinciale. Le cause sono in corso di accertamento ma le prime ipotesi porterebbero a un mal funzionamento della caldaia.

Il fatto

Poco dopo le 2.30, di oggi 29 gennaio, sono arrivate diverse segnalazioni alla centrale dei Vigili del Fuoco per un'alta colonna di fiamme e fumo visibile dalla Provinciale che da Masserano va verso Gattinara. In breve tempo sono arrivate sul posto diverse squadre di Biella, Cossato e Ponzone che attualmente, alle 3.30 stanno ancora lavorando per lo spegnimento dell'incendio che ha preso in pieno un edificio.

Sul posto presenti anche due pattuglie dei Carabinieri. Al momento non si hanno notizie precise su dinamiche ed eventuali persone coinvolte.