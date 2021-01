Gaglianico: Auto giù nel fosso ma il conducente non c'è FOTO

La segnalazione di alcuni automobilisti, arrivata ai Vigili del Fuoco e Carabinieri poco dopo le 3, di oggi 29 gennaio, riferivano di un'auto capottata in un fosso a Gaglianico in una traversa della strada Trossi, precisamente via Cascinette.

I soccorritori, arrivati sul posto, hanno constatato l'assenza del conducente che, probabilmente in condizioni tali da permettergli di allontanarsi da solo dal mezzo, ha pensato di abbandonare l'auto e andarsene.

I militari del Norm di Biella hanno poi proseguito con gli accertamenti rintracciando il proprietario che a suo dire l'auto era in uso al fratello. L'incidente sarebbe avvenuto intorno alle 21 e lo stesso parente era rimasto illeso.