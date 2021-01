Via Lamarmora a Biella

Serata movimentata in piazza Casalegno vicino all'Hotel Agorà. Tre le persone sanzionate dai Carabinieri. La chiamata al 112 è arrivata dopo le 22 quando un gruppetto di tre persone stavano recando disturbo con schiamazzi.

I militari hanno identificato i tre soggetti, conosciuti, frequentanti la zona in questione, residenti a Biella e nell'hinterland della città. Per non rispettare le normative anti covid, oltre le 22 orario di coprifuoco, sono stati tutti sanzionati.