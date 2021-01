Seab, Biella torna alla Tari. Zappalà: "Comune si farà carico di insoluti. Nulla cambia per i cittadini"

"Il comune di Biella passerà da Tarip a Tari, cioè si farà direttamente carico degli insoluti che stavano per portare la nostra partecipata al fallimento". Ad annunciarlo è l'assessore all'Ambiente della Città di Biella, Davide Zappalà, che tira le somme sull'assemblea tra sindaci e Seab che si è svolta nel pomeriggio di oggi, 29 gennaio. Una mossa che, come accennato durante la conferenza stampa di lunedì 25 gennaio organizzata dalla società alla presenza del proprio presidente Luca Rossetto e dei consiglieri di amministrazione Andrea Basso ed Elena Bodo, permetterà a Seab di depositare in tribunale il piano concordatario predisposto dal Cda, evitandone il fallimento.

"Seab andava difesa non solo perché è la società di noi biellesi nata e cresciuta con i nostri investimenti - spiega Zappalà - ma soprattutto perché è una società eccellente. Come amministratori della Città di Biella riteniamo che Seab non debba fallire. La scelta che fu fatta in passato di passare a una tariffa che lasciasse in pancia a Seab gli insoluti, ha messo la società in una forte difficoltà finanziaria. Ai cittadini non cambierà nulla, continueranno ad esserci sistemi che premiano chi differenzia maggiormente, ma gli eventuali insoluti saranno a carico del Comune, che utilizerrà tutti gli strumenti necessari per riscuotere il credito".

Conclude l'assessore: "Citando un ente terzo, il "Catasto Nazionale dei Rifiuti", in Italia ogni cittadino paga procapite 176 euro, 160 in Piemonte, 154 a Biella. Ora avanti col lavoro del nuovo consiglio di amministrazione che è già riuscito ad efficientare parti della gestione e ad organizzare un più energetica riscossione dei crediti. Ci aspetta un grande futuro".

