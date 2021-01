Provincia, investimenti per 24 mln. Entro febbraio termine della Valle Cervo poi la Pettinengo-Valle Mosso

Il consiglio provinciale di oggi, venerdì 29 gennaio, ha approvato il programma annuale 2021, ed il triennale 2021-2023, dei lavori pubblici, con una previsione di investimenti di 10,5 milioni di euro nel 2021, 3,5 nel 2022 e 9,6 nel 2023.

Nella previsione 2021, il decreto semplificazione ha permesso di comprendere il consuntivo dei lavori pubblici realizzati l'anno scorso, con una spesa totale di 5.473.305 milioni di euro, 34 lavori programmati, di cui 17 appaltati ed altrettanti per cui si stanno ultimando le gare d'appalto.

Tra questi, i primi a concludersi saranno alcuni interventi necessari a seguito dell'alluvione dello scorso ottobre. La ricostruzione del tratto di strada crollato alla Malpensà in Valle Cervo entro la fine di febbraio, e, a seguire, il ripristino dei danni lungo la provinciale Pettinengo-Valle Mosso.

In attesa dei trasferimenti già concordati con la Regione Piemonte, la Provincia finanzierà questi interventi con soldi propri, messi a bilancio come investimenti sulla progettazione a fine 2020, proprio a seguito dell'alluvione. 750 mila euro per sistemare la provinciale 235 destra Sessera 2° Tronco, e circa 500 mila ciascuna per le valli Cervo, Elvo, Sessera e Strona, dove sarà ripristinato il crollo che l'alluvione ha causato sulla Crevacuore-Borgosesia, sul ponte sullo Strona nei pressi dell'ex cartiera,