Giornata storica per Valdilana, ex Liceo abbattuto e trasloco a Valle Mosso: ecco il Piano Scuole

“È una giornata epocale: da oggi inizia un nuovo corso per il comparto scolastico di Valdilana. L'avevamo annunciato in campagna elettorale, da oltre un anno ne stiamo discutendo. Ora sarà realtà”. Ad annunciarlo l'amministrazione comunale di Valdilana che, nella mattinata di ieri, ha tenuto una conferenza stampa al palazzo della Provincia di Biella per presentare il nuovo Piano Scuole, un ambizioso progetto che prevede la riorganizzazione delle scuole del territorio.

Il primo passaggio è stata la formazione dell'Istituto Comprensivo Valdilana-Pettinengo, formalizzato con decreto della Giunta regionale il 15 gennaio 2021. Ora, la sfida si concentra sugli edifici scolastici esistenti. Diversi i punti all'ordine del giorno, delineati nel dettaglio dal vicepresidente della Provincia Emanuele Ramella Pralungo e dal sindaco Mario Carli, insieme agli assessori Carlo Grosso, Elisabetta Prederigo e Cristina Sasso: innanzitutto, lo spostamento del Liceo a Valle Mosso all'interno del complesso della scuola primaria e secondaria di primo grado, che verrà acquisito dalla Provincia. Il vecchio edificio, chiuso nel 2019 e già sede del Liceo, verrà abbattuto dal momento che i costi di adeguamento sono troppo importanti; l'area dove sorge l'edificio, invece, verrà interamente bonificata. “L'operazione comporterà anche un vantaggio economico per il Comune – spiega Carli – La Provincia acquisirà il mutuo su tale struttura e i costi di adeguamento di cui si libererà l'amministrazione; inoltre, verrà individuato un compenso per permettere i lavori di ristrutturazione al Pietro Sella”.

Il trasloco dell'istituto superiore si concretizzerà nell'anno scolastico 2022-23, come lo spostamento dei plessi della primaria e secondaria di primo grado alla sede del Pietro Sella di Mosso. Il primo piano sarà utilizzato per la scuola primaria, il secondo per il corso di secondaria di primo grado tempo prolungato (ex Valle Mosso), il terzo per la secondaria ex Mosso. Il Comune valuterà, anche in base alle iscrizioni, il successivo trasferimento della primaria di Mosso nello stesso edificio. “Una proposta che andrà valutata insieme ai dirigenti degli istituti comprensivi e ai docenti, tenendo conto delle esigenze delle famiglie – illustrano gli assessori Grosso, Prederigo e Sassi – Col Piano Scuole vogliamo portare innovazione, affrontare di petto il tema del calo demografico e mantenere le scuole superiori a Valdilana. Nonostante il Covid, si è lavorato in sinergia per una visione di futuro condivisa, imboccando la strada del cambiamento concreto e di rivalutazione dei servizi nei territori di montagna. È l'inizio di un lungo lavoro”.

Che sarà condiviso con la Provincia di Biella, che investirà sul territorio un cifra vicina ai 3 milioni di euro. “Dietro questo accordo c'è un ragionamento condiviso con il comune di Valdilana, oltre ad un risparmio per la Provincia – sottolinea Ramella Pralungo – Non vogliamo ripetere l'errore di accentrare sul capoluogo tutte le scuole. Si vuole valorizzare il territorio, non depauperarlo. Parlando di numeri, saranno impiegati 500mila euro per l'abbattimento dello stabile del Liceo e la successiva bonifica dell'area; in secondo luogo, la Provincia entrerà nella proprietà dello stabile, che ospita oggi la scuola primaria di Valle Mosso, e prenderà in carico i mutui legati all'edificio per un importo di circa 630mila euro, che saranno risparmiati dal Comune e impiegati per servizi dedicati ai ragazzi. Infine, saranno effettuati interventi di adeguamento edilizio al plesso che ospiterà l'istituto superiore con un investimento complessivo di circa 2 milioni di euro”.

Nell’accordo stipulato con la Provincia, è previsto che la palestra rimarrà a disposizione dei singoli e delle associazioni locali. Per la scelta del futuro indirizzo scolastico ci sarà tempo, come conferma il vicepresidente Ramella Pralungo: “Ci sono ragionamenti e valutazioni in corso. Stiamo cercando di capire se ci sono i numeri per dar vita a indirizzi diversi per attrarre studenti. Sicuramente sarà una realtà che avrà attrezzature d'eccellenza, adatte allo scopo prefissato”.

L'ultimo tema è il nuovo utilizzo degli edifici scolastici dismessi, già affrontato in passato. Basti pensare che la scuola dell'infanzia di Cereie è diventata una caserma dei Carabinieri o la scuola di Pratrivero un appartamento “Dopo di noi” per disabili. “Una questione che sarà approfondita nei prossimi mesi – annunciano gli assessori della giunta Carli – Dopo il trasferimento delle sezioni e delle classi della scuola di Crocemosso è stato predisposto un progetto di riqualificazione e riutilizzo per la comunità dello stabile da presentarsi in diversi bandi pubblici per cercare finanziamenti per l'attuazione. Scuola di Falcero? Rientra in un progetto di riutilizzo con manifestazioni d'interesse per richiederne l'uso. Basta solo che venga presentato un progetto chiaro e concreto dai diversi soggetti del territorio”.