Coggiola, la Casa di Riposo si amplia con nuovi spazi e posti letto. Sindaco: “Progetto di rilancio”

Un intervento di ristrutturazione ed ampliamento dell'attuale Casa di Riposo di Coggiola, con nuovi servizi ed un aumento dei posti letto per accogliere anche ospiti non autosufficienti. Questi i punti principali dell'ambizioso progetto, presentato ieri mattina in videoconferenza, che vede la compartecipazione di pubblico (Comune) e privato, la Cooperativa Anteo che, fin dal 2015, ha preso in gestione la struttura, situata a pochi passi dal centro storico del paese.

I lavori sono iniziati nel mese di dicembre 2020 e vedranno la conclusione tra 2-3 anni. “Per rilanciare la nostra struttura era necessario dar vita ad una partnership con un operatore esperto del settore – analizza il sindaco Gianluca Foglia Barbisin – Anteo ci mostrato le giuste direttive e indicato la giusta rotta da seguire”. Come stabilire i requisiti strutturali necessari che i presidi socio sanitari devono possedere per essere accreditati dalla Regione Piemonte per accogliere anche ospiti non autosufficienti. Una novità per la struttura che disponeva di 20 posti letto per la residenza assistenziale in regime transitorio, con la possibilità di ospitare anziani autosufficienti e non parzialmente.

Ora, nelle intenzioni del progetto, verrà costruito un blocco ex novo e completamente autonomo, accanto all'edificio storico che continuerà ad ospitare 10 ospiti autosufficienti esattamente come accaduto finora. Nella nuova struttura, invece, sorgeranno 20 nuove stanze per gli ospiti non autosufficienti convenzionate con l'ASL, che potranno salire fino a 24. “È un traguardo storico. Salviamo e rilanciamo la nostra casa di riposo con un progetto che guarda al futuro – sottolinea Foglia Barbisin – I costi del Comune saranno spalmati in 15 annualità, pari a 45mila euro all'anno per 15 anni. La struttura sarà gestita da Anteo per 20 anni e, quando scadrà la concessione, rimarrà di proprietà dell'amministrazione comunale. Ringrazio Anteo che ha creduto nelle potenzialità della nostra realtà”.