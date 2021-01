Alessandro Vignola e la lista civica Corradino Sindaco sulla dichiarazione di Franco Mino

"Ho letto con stupore e imbarazzo le gravissime parole del consigliere comunale Franco Mino in merito alla tragedia della Shoah.

In un momento in cui i social rappresentano una cassa di risonanza per qualsiasi tipo di pensiero è altresì importante calibrare ogni ogni tipo di dichiarazione ed essere consapevoli delle conseguenze che possono essere scatenate .

Personalmente e a nome della Lista Civica Corradino Sindaco condanno fermamente quanto scritto da Franco Mino e mi unisco a quanti chiedono oggi le sue immediate scuse alla comunità ebraica e a tutta la cittadinanza biellese".

