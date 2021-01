Maturità e concretezza per una bella vittoria di squadra: l'Edilnol sbanca il PalaFacchetti 83-95

Il tour de force di Edilnol Pallacanestro Biella continua con la trasferta al PalaFacchetti di Treviglio contro la BCC. Una gara importante per i ragazzi di coach Iacopo Squarcina che può contare sull’ultimo arrivato Jeffrey Carroll.

PRIMO QUARTO - Si parte con un quintetto biellese composto da Laganà, Miaschi, Carroll, Hawkins e Wojciechowski. I primi sei punti rossoblù sono di Miaschi, prima aprendo il fuoco dall’arco e poi con il 2+1. Anche Wojciechowski inizia con le marce alte, realizzando 5 punti che convincono coach Cagnardi a fermare la gara (4-11 al 3’). Un parziale di 6-0 guidato da Sarto e Nikolic riporta Treviglio a contatto prima di un nuovo timeout, questa volta chiamato da Squarcina. Due falli in rapida successione complicano la partita di Hawkins, al suo posto entra Vincini (10-13). Sarto dall’arco impatta a quota 13, Miaschi risponde con il canestro del +2 Edilnol. La gara continua in sostanziale equilibrio, ma Miaschi è incandescente e con un’altra tripla regala a Biella un possesso pieno di vantaggio, ma Nikolic ripaga con la stessa moneta per la nuova parità (20-20). Le due squadre continuano a scambiarsi canestri, fino alla sirena di fine quarto: 24-22 dopo i primi dieci minuti di gara.

SECONDO QUARTO - Berdini, Bertetti, Pollone, Hawkins e Barbante sono i 5 scelti da coach Squarcina per ricominciare il match. Proprio due liberi di Barbante riportano Biella in parità in avvio di quarto. Altri due liberi di Hawkins e una tripla di Bertetti regalano all’Edilnol il +5 (24-29 all’11’). I rossoblù concedono pochissimo a Treviglio e allungano con la tripla di capitan Laganà (26-35 al 14’). Quattro punti in fila di Pepe consentono alla squadra di casa di restare in scia, ma una schiacciata di Barbante ridà il +7 all’Edilnol. Treviglio prova a ritornare a contatto, Wojciechowski dall’arco riallontana i lombardi: 34-42. Il primo squillo di Carroll dà la doppia cifra di vantaggio a Biella (36-46). Si va negli spogliatoi per l’intervallo lungo con i rossoblù avanti 38-50: da sottolineare i 18 punti di Federico Miaschi nei primi venti minuti di gioco.

TERZO QUARTO - Si riparte con lo stesso starting five che ha iniziato la partita. Miaschi riparte da dove aveva concluso il primo tempo, realizzando il canestro del +14 (38-52). Sarto, Borra e Frazier guidano il tentativo lombardo di tornare sotto la doppia cifra di svantaggio, Biella risponde con i liberi di Hawkins e Carroll (46-58 al 25’). L’Edilnol continua a mantenere la lucidità necessaria per restare avanti in doppia cifra grazie ai canestri di Laganà e di un Wojciechowski ispirato. Due punti di Bertetti danno a Biella il massimo vantaggio sul +16, ma Treviglio accorcia con 5 punti consecutivi di Lupusor (55-66). Nell’ultimo minuto del quarto si accende Jeffrey Carroll che realizza 5 punti in pochi secondi, ossigeno puro per l’Edilnol che anche grazie alla tripla di Bertetti chiude avanti 58-74.

ULTIMO QUARTO - Laganà, Bertetti, Carroll, Pollone e Barbante iniziano l’ultima frazione. Avvio di quarto lento da entrambe le parti, con Treviglio che si affida a Frazier per tornare a contatto. Un inizio di frazione difficile per Biella che perde Hawkins (out con cinque falli) e vede Treviglio avvicinarsi: timeout di coach Squarcina. Al rientro in campo ci pensano Wojciechowski e una tripla di Laganà a sbloccare l’attacco biellese (67-83). Treviglio è però squadra che non molla e con una tripla di Pepe torna sul -10 (75-85): timeout Edilnol. La BCC con Frazier prova l’ultimo tentativo di tornare in gara, ma Laganà realizza i canestri che mantengono Biella in controllo. Al PalaFacchetti termina 83-95.

Una prestazione matura e concreta da parte di tutta la squadra. La qualità offensiva di Miaschi, Laganà e Bertetti, la prestazione all-around di Wojciechowski, la concretezza nei momenti decisivi di Carroll, la difesa di Pollone e Barbante: ogni giocatore ha dato il proprio contributo per portare a casa due punti fondamentali per la stagione dell’Edilnol. Ma non c’è un attimo di sosta in questa fase della stagione: domenica si torna in campo, ancora in trasferta, per affrontare la Reale Mutua Torino (palla a due alle ore 18.00).

BCC Treviglio-Edilnol Pallacanestro Biella 83-95

Parziali: 24-22, 38-50, 58-74

BCC Treviglio: Sarto 16, Frazier 25, Nikolic 16, Pepe 11, Borra 8, D’Almeida, Lupusor 5, Reati 2, Manenti ne, Bogliardi, Amboni ne, Corini ne. All.: Devis Cagnardi

Edilnol Pallacanestro Biella: Laganà 25, Miaschi 22, Carroll 10, Hawkins 3, Wojciechowski 19, Berdini, Pollone, Bertetti 10, Barbante 6, Vincini, Moretti ne. All.: Iacopo Squarcina

Terna arbitrale: Gagliardi, Pecorella, Lupelli