Giro d'Italia: partenza da Biella, ecco le ultimissime dopo il sopralluogo di Rcs

Sarà presumibilmente lunedì 10 maggio: in quella data il Giro d'Italia partirà da Biella alla volta del cuneese con possibile arrivo nelle vicinanze di Alba. Nella mattinata di ieri una decina di organizzatori della Rcs, visibilmente riconoscibili, erano in città per tutte le verifiche del caso.

Il comune sta lavorando attivamente in questa fase operativa. Chiaro è che l'interesse su Biella esista realmente e non è escluso che la presentazione ufficiale del tracciato possa avvenire a breve. Dopo la prima tappa del crono prologo di Torino la carovana rosa arriverà a Stupinigi e Biella.

Cosa dovrebbe succedere in città: in piazza Duomo, davanti al Battistero, foglio firme di tutti i partecipanti di tappa, una grande visibilità alle nostre bellezze, in piazza Primo Maggio dovrebbe nascere l'area villaggio expo, in piazza Martiri sosteranno bus delle squadre e le auto ammiraglie. La partenza lenta avverrà con un passaggio da via Italia per poi scendere presumibilmente verso la pianura.