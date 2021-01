Banca Sella main sponsor della sciatrice azzurra Elena Curtoni

La passione e lo spirito della montagna, l’impegno per raggiungere i risultati, il valore del talento legano Banca Sella alla sciatrice azzurra Elena Curtoni, impegnata nelle gare di Coppa del Mondo e nel percorso di avvicinamento alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022.

Banca Sella infatti sarà main sponsor dell’atleta azzurra a partire dalle prossime gare della Coppa del Mondo di sci alpino, che vedranno Elena impegnata a Garmisch Partenkirchen in Germania sabato 30 e domenica 31 gennaio. Pochi giorni dopo, dall’8 al 21 febbraio, l’atleta difenderà i colori azzurri nei Campionati Mondiali di Sci Alpino che si terranno a Cortina d’Ampezzo.

La sponsorizzazione dunque accompagnerà Elena Curtoni durante questa stagione agonistica e verso le Olimpiadi invernali organizzate a Pechino nel 2022.

“Sono molto felice – ha dichiarato Elena Curtoni – di poter ufficializzare Banca Sella come il mio nuovo main sponsor. Ha una storia affascinante e delle origini che la legano profondamente, come me, alle montagne. Sono orgogliosa di diventare oggi la loro testimonial e m’impegnerò a portare in alto i numerosi valori che ci uniscono”.

Elena Curtoni gareggia nelle discipline di discesa libera, super gigante, slalom gigante e combinata, e occupa attualmente il 7° posto nel ranking mondiale 2021 di discesa libera. Fa parte da anni della Nazionale Italiana di Sci Alpino ed è portacolori del Centro Sportivo Esercito. Nella sua carriera Elena ha già ottenuto una vittoria e quattro podi nella Coppa del Mondo di Sci Alpino, tra i quali il terzo posto nella discesa libera disputata a Crans-Montana nel week end di gare appena concluso.