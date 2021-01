Guasto a caldaia condominio Atc, a Chiavazza sopralluogo dell'assessore Caucino

L’esponente della giunta Cirio, accompagnata dal presidente di ATC Nord, Marco Marchioni, ha voluto rendersi conto di persona della situazione e portare la sua vicinanza agli assegnatari colpiti dal disguido. Il problema è già stato individuato e verrà immediatamente riparato.

«La politica deve essere sempre vicino ai cittadini». L’assessore regionale al Welfare, con delega alla Casa, Chiara Caucino, ha effettuato nei giorni scorsi un sopralluogo, insieme al presidente di ATC Nord, Marco Marchioni nel Comune di Chiavazza, presso lo stabile di edilizia popolare sito in via Coppa 37. L’assessore ha voluto immediatamente verificare di persona la situazione, dopo aver appreso delle segnalazioni da parte di alcuni assegnatari, che lamentavano il mancato funzionamento dell’impianto di riscaldamento dello stabile.

Un edificio, peraltro, inaugurato recentemente proprio dall’assessore Caucino e, pertanto, di nuova concezione e dotato degli impianti più moderni. Caucino e Marchioni hanno preso atto del malfunzionamento e hanno immediatamente sollecitato i tecnici di Atc affinché il danno venga riparato nel più breve tempo possibile.

«Insieme ai tecnici ATC - spiega Marchioni - abbiamo individuato la natura del problema che risiede nel malfunzionamento della valvola miscelatrice, che è già stata ordinata e, appena ricevuta, verrà sostituita. Dalle indagini che abbiamo effettuato abbiamo riscontrato che, fortunatamente, gli alloggi al primo piano hanno una temperatura ancora accettabile, mentre il problema più significativo riguarda il terzo piano. Ci siamo attivati in tempo zero e, grazie al fatto che ATC aveva installato una caldaia di ultima generazione, contiamo di risolvere definitivamente il problema nell’arco di due settimane, giusto il tempo di ricevere il pezzo di ricambio, installarlo e mettere in funzione l’impianto».

«Ringrazio ATC e il suo presidente - conclude l’assessore Caucino - per la tempestività con cui sono intervenuti. Non appena appreso del problema ho voluto recarmi sul posto per toccare con mano la situazione e favorire una soluzione positiva nel più breve tempo possibile. Credo che sia compito, dovere della politica quello di stare a fianco dei cittadini proprio quando si verificano inconvenienti come questo, che necessitano di massima rapidità di intervento. Ho potuto riscontrare la massima efficienza e spirito di collaborazione di ATC e seguirò personalmente la vicenda fino alla completa e positiva risoluzione, con l’obiettivo di tutelare i diritti fondamentali degli inquilini delle case popolari piemontesi».