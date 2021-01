Caso SEAB, minoranze Cossato chiedono convocazione urgente del consiglio: “Situazione ci preoccupa”

“Come già detto in più occasioni, la situazione di SEAB e il suo futuro incerto ci preoccupano non poco. Per questo come gruppi di minoranza a Cossato abbiamo depositato una richiesta di convocazione urgente del consiglio comunale per discuterne, chiedendo formalmente di invitare il Presidente del CDA di SEAB Rossetto e le Parti Sociali per un'audizione”. A chiederlo con insistenza i consiglieri di minoranza di Cossato (Alessandro Cavalotti, Marco Barbierato, Roberto Galtarossa, Stefano Revello, Giovanni Zarrillo) in una nota stampa agli organi locali.

Rivolgendosi alla giunta Moggio, i gruppi di minoranza sottolineano come la questione sia “troppo importante e il consiglio, che è la casa di tutti i cossatesi, merita di essere il luogo in cui si esaminano i fatti e le soluzioni, nell'interesse del servizio pubblico, dei lavoratori di SEAB e dei cittadini”.