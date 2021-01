Arancebio.it è la bontà degli agrumi bio siciliani direttamente dal produttore

I benefici della Vitamina C e le proprietà degli antociani racchiusi nel sapore intenso di agrumi freschi e naturali, con certificazione BIO. Arancebio a questo aggiunge la praticità di un acquisto online con possibilità di spedizione gratuita, sconti quantità e un’assistenza 24/7. Ma soprattutto il cliente approfitta dell’autorevolezza dell’Azienda Agricola Magnano, realtà prevalentemente a conduzione familiare attiva in campo agrumicolo da circa 60 anni. Non un semplice e-commerce, ma la veste digitale di un’azienda impegnata quotidianamente nella coltivazione di bontà italiane in provincia di Siracusa.

L’azienda commercializza i propri prodotti esclusivamente online, garantendo al cliente qualità, freschezza e genuinità, associate a prezzi equi e ad un servizio di assistenza sempre pronto a fugare qualsiasi dubbio.

La proposta riguarda agrumi, frutti tropicali e ortaggi biologici. Ma anche frutta secca, conserve, marmellate, miele, olio ev e aromi. I trasformati sono realizzati con i prodotti dell’azienda. Inoltre, il catalogo è stato recentemente ampliato con la sezione “Altri frutti”, dove sono presentati, tra gli altri, fichi d'india, melograno, albicocche e meloni.

Entrando nel dettaglio, l’offerta di agrumi biologici comprende Arance Navel biologiche, Arance Tarocco e Moro, Clementine Nova, mandarini, Limoni Femminello Siracusano, Pompelmo Rosa, bergamotto e molto altro ancora. Scorrendo le altre sezioni del catalogo online si trovano anche carciofi, bietola rossa, melanzane, peperoni, Albicocche Mogador bio, Melone Retato bio, Mango bio Kensington Pride e Avocado Bacon.

Succulente e genuine, le Arance Tarocco sono una bontà che fa bene alla salute: hanno il 40% di Vitamina C in più rispetto ad altre arance. Non solo. Chi sceglie i sapori unici delle arance rosse, ovvero Moro e Tarocco, approfitta anche delle proprietà degli antociani.

Senza contare la vasta gamma di conserve, di cui fanno parte pesto di basilico alla siciliana bio, sugo pronto di olive e capperi bio, marmellata di mandarini, di limoni, di fichi, di arance bionde.

La raccolta degli agrumi avviene nel fine settimana, sulla scorta degli ordini ricevuti dal lunedì alla domenica, mentre la spedizione si verifica solitamente lunedì e martedì. Sono applicati sconti quantità (riportati nel carrello al momento dell’acquisto) per chi sceglie di fare un ordine più importante.

E quanto ai sistemi di pagamento, il cliente ha a disposizione soluzioni che assicurano trasparenza e versatilità: PayPal, bonifico bancario e contrassegno. Non è previsto un importo minimo per l’ordine.

Sono migliaia le recensioni verificate da eKomi che attestano le prerogative di un’esperienza d’acquisto pensata per conquistare la fiducia del cliente e ottenere soddisfazione e apprezzamento.