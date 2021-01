Ars Teatrando propone un San Valentino in rete

Ancora impossibilitata a riprendere l’attività dal vivo e rinfrancata dal successo ottenuto dal “Calendario dell’Avvento”, la compagnia Teatrando proporrà un’iniziativa simile anche in occasione di San Valentino. La formula sarà ancora quella del teatro filmato e la diffusione avverrà sempre tramite posta elettronica, ma con una semplificazione nella modalità di fruizione dei video, che avverrà tramite link diretto su YouTube.

Intitolata “…e San Valentino va in rete! Fai gol anche tu nel cuore del tuo amore”, l’iniziativa propone un’idea regalo a base di testi a tema amoroso. L’obiettivo è di sorprendere il destinatario, facendogli giungere sulla posta il 14 Febbraio una di queste interpretazioni affidate agli attori di Teatrando. In una sorta di juke-box vengono presentati 24 video, raggruppati in tre filoni: romantico (14 proposte), giocoso (6) e malizioso (4). Ciascuna delle tre atmosfere propone scene teatrali, poesie, racconti, citazioni e canzoni, recitate o cantate, offrendo una grande varietà di emozioni e sensazioni diverse.

Tra le 24 proposte ci sono: scene teatrali tratte dal repertorio della compagnia; poesie di William Shakespeare, Pablo Neruda, Jacques Prévert, Stefano Benni, Elizabeth Barrett Browning; versi di Eduardo De Filippo e Totò in napoletano; rime e canzoni in piemontese; pensieri di Vivian Lamarque e Guy de Maupassant; canzoni in inglese; testi di canzoni recitati. “Abbiamo cercato di immaginare tutti i possibili fruitori – commenta il regista Paolo Zanone – dai giovani innamorati, alla coppia ormai consolidata, da chi coglie l’occasione per dichiararsi, a chi approfitta per abbandonarsi all’audacia, ma anche a chi è costretto a vivere il proprio amore a distanza per fatti contingenti e persino a chi è coinvolto in una relazione clandestina. Seguendo lo spirito leggero e ironico che sempre ci caratterizza, abbiamo pensato di accostare alla maggior parte dei testi romantici, anche una sezione più leggera che si abbandona al gioco e al divertimento spiritoso e un’altra al limite del bollino rosso, con situazioni e versi più espliciti e allusivi. Offriremo inoltre la possibilità di farci pervenire un testo a piacere, non compreso tra quelli da noi selezionati, che saremo disponibili a interpretare. Chi sceglierà questa opzione potrà, se lo vorrà, anche segnalarci l’attore o attrice della compagnia cui affidare l’interpretazione”.

Sul sito www.teatrandobiella.it si possono trovare i dettagli sulle 24 proposte di Teatrando ed è possibile anche leggere i testi, in modo tale da prendere coscienza del contenuto, senza ovviamente vedere i video e senza sapere chi sarà a interpretarli.