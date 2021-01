Perde il controllo della bici e si schianta contro altri tre ciclisti. Intervento di Carabinieri e 118

Sono in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Ivrea le cause dell'incidente ciclistico avvenuto nella giornata di ieri, sulla Serra. L'uomo, residente nel Biellese, avrebbe riferito che nell'affrontare la discesa sulla strada provinciale 408 nel comune di Chiaverano, vicino alla Torre della Bastia, per cause imprecisate si sarebbe scontrato con altri tre ciclisti, intenti nella risalita.

La caduta è stata forte tanto che l'uomo ha perso conoscenza, momentaneamente. L'ambulanza del 118 ha poi provveduto a trasportarlo all'ospedale per ulteriori esami. I militari hanno identificato i ciclisti, tutti residenti in zona.