Bielmonte in lutto per Bruna Cavalli, storica titolare dello Chalet Massaro

Lutto a Bielmonte per Bruna Cavalli, storica titolare del bar sulle piste da sci, oggi noto con il nome di Chalet Massaro. L'annuncio sulla pagina Facebook Bielmonte: "Il bar dei Cavalli, così lo chiamano tutti" si legge nel post. "Perché in quel piccolo baretto in mezzo alle montagne, lei c’era sempre. Una focaccia calda, un caffè, tra i sorrisi e le belle giornate tra sole e neve in compagnia. Sei un pezzo di storia di Bielmonte e ci mancherai! Un abbraccio a tutta la famiglia Cavalli da tutti noi".

Bruna si è spenta all'età di 86 anni e lascia i quattro figli Ranieri, Adriano, Gianni e Alfio. La storica titolare aveva anche un altro figlio, Corrado mancato prematuramente a causa di un male incurabile. L'ultimo saluto sarà celebrato alle 10 di domani, 29 gennaio, nella chiesa di Pratrivero a Valdilana.