Solidarietà a Cavaglià, consegnati pacchi spesa da Croce Rossa a famiglie bisognose

La solidarietà è di casa a Cavaglià. Nei giorni scorsi, sono stati consegnati a quindici famiglie del territorio i pacchi spesa raccolti durante il periodo natalizio con il Calendario dell’Avvento Solidale.

La distribuzione è stata effettuata dalla Croce Rossa di Cavaglià che, in un post, ha scritto sui social: “ Ringraziamo di cuore tutte le persone che hanno donato: la Caritas di Cavagliá per il prezioso aiuto offerto per la preparazione e la consegna e la Croce Rossa Italiana, Comitato di Biella, per aver voluto condividere con noi questo bel progetto natalizio”.