Nel lockdown, ristoratore diventa autore di poesie: "E pensare che non ho mai avuto voglia di scrivere"

"E' un libro dove scorrono molte emozioni, dal sentimento d’amore all’ansia al terrore alla perdita lungo diversi step. 55 pagine che racchiudono un sacco di emozioni, uno specchio enorme. Questo lo puoi capire se entri in sintonia con il libro". La descrive così Gabriele Greggio la sua prima creazione, un sogno avverato a 36 anni. In un batter d'ali. "Angoli della mente" è una raccolta di poesie e racconti brevi auto prodotti con pubblicazione indipendente. È un libro dove si passa attraverso molte emozioni, dal sentimento d’amore all’ansia al terrore alla perdita. Lungo vari step. "Questo lo puoi capire se entri in sintonia con il libro".

Lui, uno dei titolari dell'Osteria del Centenario di Pettinengo, tecnico del servizio ristorativo (maitre di sala) si diploma all'alberghiero di Trivero e dopo varie esperienze si ferma al suo paese d'origine. Vuole costruirsi una vita sul "balcone del Biellese" insieme alla moglie Tirid Patin, fotografa. Oggi è soddisfatto della sua attuale attività e tra un servizio e l'altro al tavolo, scrive. Anche di notte. La maggiore fonte ispiratrice per lui. Ma il lockdown, per l'emergenza Covid, gli ha permesso di avere maggiore tempo libero per scrivere e completare il libro.

"L'idea di un libro è nata per gioco, iniziando a scrivere poesie e mi avevano detto che meritavano -racconta Gabriele Greggio-. Allora le ho spedite a un concorso dove sono stato selezionato nel 2019. E' a quel punto che è nata la passione. Poi nel 2020 la pandemia mi ha concesso tempo per terminare il lavoro". Ma dal sogno alla realtà c'è un bel salto, cosa che però non ha spaventato il "neo scrittore". "Ho sempre avuto fantasia ma zero voglia di scrivere e se sono arrivato a pubblicare il primo libro è solo grazie a mia moglie Tirid. Lei ha sempre sostenuto che avrei dovuto mettere nero su bianco la mia immaginazione. E così ho provato a buttare giù tutte le sensazioni della mia vita con introspettive emozionali di fatti accaduti a me stesso".

Sposati da anni, il carro trainante di Gabriele è stata proprio la sua compagna di vita e in ultimo, il socio Ruben che essendo presidente di un circolo di scrittori "mi ha spinto nell'arena". E' chiaro che ogni scrittore ha iniziato da zero, nessuno è nato con un romanzo in mano e lo ha consegnato all'ostetrica di turno. "La scrittura è rimasta ancora una delle poche cose che tutti riescono a fare, ci sono regole e è probabile che nel mio ci siano errori, in parte anche voluti -continua Greggio-. ma è il bello di portare sul libro le emozioni reali, senza ricami senza cosa scontate. La parte più difficile è stata impostarlo, impaginarlo graficamente".

E per ringraziare la spinta fondamentale della moglie Tirid, Gabriele Greggio ha scelto di aggiungere al suo cognome quello della consorte, Patin "perché siamo una famiglia -dice-. Io ho scritto e lei ha curato tutto il resto, dalle foto alla grafica. Quando ho ricevuto il libro ho rivissuto tutti i momenti incredibili, l’ho letto e riletto da cima a fondo. Un’emozione bellissima".

La dedica? "E dedicato ai miei nonni Adelchi e Mireille, a Marcello il mio ex collega prematuramente scomparso, alla zia Debby e a Giuliano Picello". Il libro di 55 pagine e in vendita su Amazon formato cartaceo e digitale e tra qualche settimana sarà possibile acquistarlo in vari punti vendita anche a Pettinengo. E non sveliamo ancora nulla sul primo romanzo già in cantiere, possiamo solo anticipare che attraversa 3500 anni di storia. "Mi aspetta un lavoro lungo e non c'entra nulla con questa pubblicazione -conclude Gabriele Greggio Patin-. Non so ancora quando riuscirò a terminarlo ma ho già in mente il possibile titolo, Odissea 2.0".