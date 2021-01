Giorno della Memoria, fino al 31 gennaio esposizione a Villa Schneider per non dimenticare

In occasione della commemorazione del Giorno della Memoria, per venire incontro alle esigenze dettate dall’emergenza sanitaria in corso, Urban Kintsugi e Anpi hanno deciso di modificare per il 2021 le modalità con cui negli ultimi anni avevano coinvolto le persone motivate a condividere insieme la giornata in memoria della Shoah. "Si è preferito adattarla alle esigenze piuttosto che dovervi rinunciare - scrivono gli organizzatori -. In questo momento, come non mai, è bene essere presenti per non perdere di vista tutto quello che siamo e quello in cui crediamo. L’iniziativa a cui proponiamo di partecipare comporta la richiesta di tempo da dedicare alla copiatura di un testo (a mano), di un brano, una testimonianza che evochi le tematiche che scaturiscono da questa giornata. Per diventare un momento di partecipazione e di coinvolgimento comune.

Lo scopo dell'iniziativa, che ha preso il via ieri e si concluderà il 31 gennaio, è di tramandare la memoria attraverso la scrittura di parole elaborate da altri che abbiano un significato particolare personale per noi, per poi essere lette da chi passerà davanti a Villa Schneider (ex presidio nazi-fascista ora Spazio della Memoria e sede di Anpi). Per questo esercizio di scrittura della memoria serve un foglio, una penna, un libro da cui copiare il testo prescelto (anche poche frasi), citarne la fonte (autore, titolo, oppure precisarne l’origine : testimonianza, intervista con relativi dati) e, volendo, firmarlo. I manoscritti potranno essere inviati via mail, scansiti o fotografati, a uk.giornodellamemoria@gmail.com con termine ultimo alle 15 del 30 gennaio. Gli elaborati sono e saranno esposti con un cordoncino dorato al cancello; se qualcuno volesse consegnare il proprio lavoro di persona potrà legarlo ai fili dorati che gli organizzatori hanno lasciato sui cancelli o consegnarlo direttamente a loro in caso siano presenti. Tutto avverrà nel rispetto delle regole anticovid.