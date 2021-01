Curiosità Biella - E dopo la volpe ecco spuntare le galline alla rotonda dell'ospedale

E dopo la volpe in via Cucco a Chiavazza ecco diverse belle galline con tanto di gallo in testa, pronto ad attraversare la strada. O perlomeno osservare i movimenti degli umani. Sicuramente attente e molto incuriosite. E' successo ieri pomeriggio, 27 gennaio, verso le 13,40 a Biella, vicino alla rotonda che conduce all'ospedale Degli Infermi.

Probabilmente sono scappate da qualche pollaio nelle vicinanze, fatto è che rimane sempre singolare vedere scorrazzare gallo e galline in mezzo alla nostra città. E prontamente sono state catturate dal click di una nostra lettrice.