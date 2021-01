Viverone, in atto serie di iniziative rivolte a fasce deboli e attività produttive

Di fronte all'emergenza coronavirus e ai suoi nefasti effetti, specialmente a livello economico, il comune di Viverone è sceso in campo al fianco delle fasce deboli e produttive del suo territorio. La giunta Carisio ha messo in atto una serie di provvidenze per dare un concreto sostegno sotto diversi aspetti: dal profilo alimentare alla prevenzione per il Covid-19.

“L’importo speso ad oggi è di circa 12mila euro e prosegue con le somme elargite settimanalmente agli aventi diritto in collaborazione con il CISAS che gestisce il servizio socio assistenziale per Viverone – spiega il sindaco Renzo Carisio in un post sui canali social del Comune - Gli interventi ad oggi sono: 2400 euro con fondi propri per i buoni spese natalizi; 3.445 euro elargiti settimanalmente per sostegno agli aventi diritto in collaborazione con Cisas; 1000 euro per contributo elargito al Banco alimentare della Parrocchia a sostegno della attività; 2.000 euro stanziati per contributo ai cittadini per i tamponi antigenici in collaborazione con la farmacia Ruffino; 950 per acquisto mascherine distribuite alla popolazione; 650 euro per acquisto di 50 saturimetri dati di dotazione ai medici di famiglia operanti in Viverone; 745 per tamponi molecolari ai dipendenti comunali e 920 per acquisto mascherine FP2 per i dipendenti comunali. È stato inoltre previsto un intervento di circa 9.000 euro in favore delle famiglie dei ragazzi che usufruiscono della mensa per la scuola materna e le scuole elementari. Il Comune, per sostenere le famiglie in questi momenti difficili, assorbirà in Bilancio l’aumento di un 1,13 euro a pasto sino alla fine del corrente anno scolastico”.

Infine, Carisio annuncia che la giunta comunale, al fine di sostenere le attività produttive oggetto di chiusure come da DPCM per la pandemia, ha stanziato “15mila euro prelevati dall’avanzo di bilancio del 2019 per scontare la parte variabile della TARI, la tassa sui rifiuti”.