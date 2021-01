Salussola, arrivati saturimentri per i cittadini a rischio: “Iniziativa importante per prevenzione e salute”

Nei giorni scorsi è terminata a Salussola la consegna dei saturimetri per la frequenza cardiaca e la saturazione dell'ossigeno ai soggetti ritenuti maggiormente a rischio. “Sono attualmente ancora disponibili in misura ridotta negli uffici comunali – spiegano dall'amministrazione comunale – È stata un'iniziativa importante rivolta alla prevenzione e alla salute dei cittadini. Per chi fosse interessato può chiamare il numero 0161998124”.

Intanto, sono aperte le domande per partecipare al bando del Servizio Civile Universale. “Questa è un’importante occasione di crescita personale, un’opportunità di educazione alla cittadinanza attiva, un prezioso strumento per aiutare le fasce più deboli – spiegano dal Comune sui propri canali social - Chi sceglie di impegnarsi nel servizio civile aggiunge un’esperienza qualificante al proprio bagaglio di conoscenze, spendibile nel corso della vita lavorativa e che nel contempo assicura una sia pur minima autonomia economica. Gli ambiti sono molto vari: assistenza; protezione civile; patrimonio ambientale; patrimonio storico, artistico e culturale; educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, dello sport, del turismo sostenibile e sociale; agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità; promozione della pace, della nonviolenza e della difesa non armata; promozione e tutela dei diritti umani”.

Il nuovo bando per il Servizio Civile Universale è aperto fino alle 14 dell'8 febbraio 2021 e prevede oltre 46.000 posti per volontari da impiegare in progetti in Italia e all'estero. Possono aderire i giovani dai 18 ai 28 anni (29 non compiuti) cittadini italiani e stranieri regolarmente soggiornanti in Italia ed è possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto. Il trattamento economico è di 439,50 euro mensili a fronte di un impegno di 8-12 mesi per una media di circa 25 ore settimanali.

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. A Salussola è disposizione un solo posto.