Provincia, in consiglio l'abolizione del regolamento Cosap

Nel marzo 2019, il consiglio della Provincia di Biella aveva abolito la famosa Cosap, il canone per l'occupazione del suolo pubblico che tanto aveva fatto discutere, e contro il quale molti cittadini avevano proposto ricorso amministrativo.

Domani, venerdì 29 gennaio, nel consiglio fissato per le 13 in prima convocazione (seconda alle 13:30) toccherà all'abrogazione del regolamento C.O.S.A.P. (regolamento per occupazione di spazi ed aree pubbliche, per installazione di impianti pubblicitari, per impianto ed esercizio di distributori di carburante e per applicazione dei relativi canoni), con contestuale approvazione del regolamento per il canone unico patrimoniale di concessione.

All'ordine del giorno anche le comunicazioni del presidente, l'approvazione del Documento Unico di Programmazione 2021-2023, e, in relazione allo stesso triennio, adozione ed approvazione (in assenza del parere dell'Assemblea dei Sindaci), del bilancio di Previsione 2021-2023. Completano il programma dei lavori l'approvazione dello schema di convenzione per la gestione associata dei procedimenti disciplinari, e di quello della convenzione per l’attivazione dell’ufficio concorsi associato.

La seduta si svolgerà in videoconferenza. Per accedere alla piattaforma telematica da computer, tablet o smartphone: https://global.gotomeeting.com/join/193715821 .

Si può accedere anche da telefono al +390247921301 (codice accesso: 193-715-821).