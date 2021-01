Cosrab, domani l'assemblea dei sindaci consorziati

L'aggiornamento delle tariffe di smaltimento rifiuti presso i centri di raccolta consortili dal 1 gennaio e di quelle per il trattamento presso il Polo Tecnologico di Cavaglià per il 2021, l'adeguamento del regolamento per utilizzare gli ecocentri alle nuove normative, e l'approvazione del bilancio di previsione 2021 e per il triennio 2021-2023.

Questi i punti salienti all'ordine del giorno dell'assemblea dei sindaci consorziati Cosrab, convocata per domani, venerdì 29 gennaio, alle 15 all'Agorà Palace Hotel di Biella.

L'assemblea si occuperà anche di ricognizione, ai fini di valorizzazione ovvero dismissione, dei beni immobili del consorzio, del piano triennale di utilizzo di dotazioni strumentali, autovetture, immobili ad uso abitativo e di servizio, dello schema di programma biennale 2021-2022 per l'acquisto di beni e servizi, del contributo 2021 per il funzionamento del consorzio, e della nota di aggiornamento al piano programma semplificato 2021-2023.