Biella, una Madonnina veglierà i biellesi e gli amici a quattro zampe nel Giardino di Angelo

A giorni sorgerà una Madonnina nel Giardino di Angelo per vegliare sui biellesi e gli amici a quattro zampe.

A darne l'annuncio il presidente di Legami di Cuore Alberto Scicolone sui suoi canali social: “Sabato poseremo una bellissima Madonnina in questa bellissima nicchia accanto alla Area di Angelo e Ruth. Ed alle 15 sarà benedetta dal parroco di San Paolo Don Filippo. Ringrazio L'amministrazione comunale di Biella, ed in particolar modo l'assessore Zappalà che mi ha lasciato realizzare questo bellissimo dono alla nostra città e al nostro parco. Tra gli alberi di questo bellissimo parco ognuno potrà lasciare una preghiera, un fiore e credo che questa Madonnina porterà tante grazie a tutti noi. Sottolineo che l'opera non è costata un solo euro all'associazione ed all'amministrazione comunale in quanto è stata realizzata gratuitamente e con amore da Gian Francesco Borrione”.