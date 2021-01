Andy Murray al Challenger Biella 2, l'ex numero 1 al mondo si è iscritto

Si è iscritto al Challenger Biella 2 Andy Murray già numero uno al mondo. La notizia sta rimbalzando negli ambienti tennisti da qualche giorno. "Confermo -commenta Cosimo Napolitano- è questo è già da alcuni giorni. Poi se venga a giocare lo vedremo ma questo comunque vale per tutti i giocatori. La lista chiude a 156 e sono tutti fortissimi. Sarà un bel mese di tennis con un livello altissimo".

Un parterre eccezionale per Biella impreziosito dallo scozzese ma anche dalla presenza di Andreas Seppi, dello spagnolo Davidovich Fokina, dell'ex top 10 Lucas Pouille. Altri italiani in gara, Fabio Gaio e Lorenzo Musetti. Non ci resta che attendere la presentazione di venerdì dei campionati internazionali Città di Biella. I due tornei inseriti nell'Atp Challenger Tour si svolgeranno dal 7 al 14 febbraio e dal 14 al 21 febbraio.