Giornata della Memoria a Cerrione: liberati in cielo 65 messaggi di Anna Frank FOTO

"La pandemia ci ha fatto organizzare una cerimonia bellissima" queste le parole del sindaco Anna Maria Zerbola appena terminata la Giornata della Memoria. Questa mattina alle 11,30 in piazza Quintino Sella a Cerrione, i ragazzi della secondaria di primo grado con i professori, la preside Stefania Nuccio, gli Alpini e gli amministratori hanno ricordato il 27 gennaio: Giornata della Memoria.

"Memoria è una parola con duplice significato: da una parte il NON DIMENTICARE e IL RICORDARSI qualcosa che è accaduto, dall'altra FARNE TESORO, saper apprendere dall'esperienza -commenta il primo cittadino. Fossimo capaci di farlo veramente, vivremmo in un mondo migliore per migliorare noi stessi e il futuro che ci attende".

La pandemia cambia le forme per commemorare la Shoah, ma non la forza del messaggio: "NON DIMENTICARE". I 65 ragazzi hanno letto toccanti messaggi di Anna Franck e di Primo Levi che legati ad un palloncino sono stati liberati in cielo.

La preside ed il sindaco hanno ringraziato i ragazzi per la performance sull'importanza della memoria storica. Grande il lavoro fatto con storia del diario di Anna Frank, diventata emblema della Shoah e le poesie di Primo Levi. L'Amministrazione Comunale ha regalato a tutti i presenti il diario di Piero Brocca Cerrione.