Annullata l'edizione di Filo, Monfermoso: "Il comparto ha necessità di una fiera fisica"

La 55a edizione di Filo, prevista per il 24 e 25 febbraio 2021 al MiCo – Milano Convention Centre, è stata annullata. Si tratta di una decisione obbligata dopo la pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021 che vieta – in tutta Italia – lo svolgimento di fiere, eventi e congressi almeno fino al 5 marzo 2021. Il Dpcm del 14 gennaio 2021 ha reso oggettivamente impossibile lo svolgersi della 55a edizione di Filo, che dunque è stata annullata dagli organizzatori.

“È una decisione che abbiamo preso per ragioni di forza maggiore, ma con grande rammarico – afferma Paolo Monfermoso, general manager del Salone – Filo è consapevole delle problematiche che derivano dall’annullamento di eventi fieristici come il nostro. La mancanza degli eventi fieristici in presenza penalizza le aziende espositrici, che perdono l’occasione di incontrare un alto numero di clienti in un unico luogo e in poco tempo. Lo stesso discorso vale per i buyer, che in fiera possono vedere vari fornitori e soprattutto apprezzare la qualità stilistica e tecnica dei prodotti, una esperienza molto più complessa – se non impossibile – da realizzare attraverso una fiera digitale. Per tutti gli operatori coinvolti – da noi organizzatori alle aziende espositrici, ai buyer – diventa poi difficile la riprogrammazione di una fiera, che comunque richiede mesi di lavoro e di preparazione”.

Conclude Monfermoso: “Il rammarico è tanto maggiore perché in una congiuntura non semplice com’è quella che ancora affrontiamo, la 55a edizione di Filo ci avrebbe permesso di dare continuità ai risultati registrati a ottobre 2020 con la 54a edizione. Il comparto ha necessità di una fiera fisica, come dimostra il fatto che la gran parte dei nostri espositori aveva già prenotato da tempo lo spazio espositivo per Filo di febbraio 2021”.