Dichiara il falso per essere autorizzato agli spostamenti durante il coprifuoco. Denunciato

Sono costate care le false attestazioni rese alcune sere fa da un ventenne di Cossato ai Carabinieri di Valle Mosso che durante un servizio di prevenzione finalizzato alla verifica del rispetto delle norme anti-covid, lo avevano fermato a Valdilana alla guida della propria autovettura.

Nel corso del controllo il giovane aveva dichiarato di essere stato autorizzato a spostarsi durante l’orario del coprifuoco per frequentare un corso presso un Ente pubblico ed aveva firmato e consegnato ai militari la prevista autocertificazione.

Probabilmente il cossatese non aveva considerato le conseguenze delle sue affermazioni perché i militari, dopo un’attenta verifica, hanno riscontrato la non veridicità di quanto da lui dichiarato. E’ quindi partita una denuncia alla Procura della Repubblica biellese per la violazione penale commessa.