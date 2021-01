Giornata della Memoria, la lettera di Marco Abate: “Storia va studiata, in atto le buone azioni nel presente”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Oggi è la Giornata della Memoria. Il ricordo degli orrori del passato...di tutti gli orrori. Orrori che purtroppo continuano ancora, anche se in modo forse diverso, in molte parti del Mondo...purtroppo.

Io penso sia obbligatorio riacquistarla la Memoria, per cercare di migliorare il presente, e costruire un futuro, giusto. Riacquistare la Memoria e rendere il Presente e il futuro degni di essere vissuti. Perchè postare una foto, o un video, che ricorda gli orrori del passato è importante, ma la cosa più giusta sarebbe quella di mettere in atto delle azioni concrete nella vita di tutti i giorni, che aiutino a far sì che il sacrificio di Milioni di persone, non sia stato inutile.

La Storia va studiata tutta...non solo quella che ci interessa o ci fa piacere leggere e ricordare, e poi dobbiamo memorizzarla bene. Ma soprattutto vanno portate avanti le buone azioni e le buone pratiche nel presente”.