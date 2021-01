Fra Pogni del Walhalla è in finale tra i miglior barman d'Italia: “Orgoglioso di rappresentare territorio biellese”

Il sogno di Francesco Pogni continua. Da qualche giorno è calato il sipario sul secondo atto del sondaggio nazionale di Italia a Tavola che decreterà il personaggio dell'anno nel campo dell'enogastronomia e dell'accoglienza. Il titolare del Walhalla Cocktail Bar è in finale nella categoria Barman con 7020 voti.

“Un risultato straordinario – confida emozionato Pogni – Ci speravo ma non me l'aspettavo. Ringrazio tutti coloro che mi hanno sostenuto: forse, ha pagato il rapporto che ho istaurato nel corso degli anni con ogni singolo cliente. Mi piacerebbe vincere ma essere in finale è già una grande vittoria. Non solo per me ma per tutto il territorio”.

Sulla strada della vittoria si parano davanti cinque avversari di tutto rispetto, assoluti professionisti nel loro campo e provenienti da grandi e storiche realtà. “Sono vere e proprie istituzioni – sottolinea Pogni – ma ci proverò, con l'aiuto di tutti. Ora ci sono altre tre settimane per rivotare e lasciare la propria preferenza. È una bella soddisfazione e motivo d'orgoglio rappresentare il Biellese in questa sfida e lotterò ancora una volta fino alla fine”.

Il calore dei biellesi si è fatto sentire in queste settimane e alcuni imprenditori di spicco del territorio si sono attivati in prima persona per sostenere il barman biellese. “Ancora ringrazio tutti per il grande sostegno” ha concluso.