Biella, donato al sindaco Corradino libro dedicato a Carabinieri morti nei lager e sui fronti Seconda Guerra Mondiale

Biella non dimentica le vittime della Shoah. Nei giorni scorsi, l’Associazione Nazionale dei Carabinieri ha consegnato al Comune di Biella un libro dedicato ai Carabinieri deceduti nei lager nazisti e nei vari fronti della Seconda guerra Mondiale. Il Piemonte vide la morte nei vari fronti di guerra di 146 Carabinieri. Tra questi c’era il Carabiniere Ercole Gatti, nato a Biella nel 1915.

Oggi, 27 gennaio, si celebra a Biella la Giornata della Memoria. “Seppur in forma ridotta per via della pandemia – spiega il sindaco Claudio Corradino in un post - Insieme alla Prefettura di Biella, manterremo viva la ricorrenza ricordando lo sterminio e le persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti”.