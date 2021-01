Gli Alpini di Biella Piazzo ricordano la battaglia di Nikolajewka (avvenuta sul fronte russo il 26 gennaio 1943) con la Santa Messa in suffragio dei caduti: la manifestazione avrà luogo sabato 30 gennaio, nella chiesa di San Giacomo di Biella Piazzo, alle 18.

“Le limitazioni per la perdurante pandemia Covid continuano a richiedere l’assoluto rispetto delle regole vigenti – spiegano le penne nere in una nota stampa - Tuttavia la memoria non deve spegnersi”.