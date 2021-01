Giorno della memoria, per non dimenticare: Viaggio ad Auschwitz VIDEO

Per non "dimenticare" , in occasione del 27 gennaio , Giorno della Memoria 2021 , in ricordo delle vittime della Shoah e il Pastore Alberto Antonello, in collaborazione con Luca Guzzo, propone le toccanti immagini scattate durante il suo viaggio ad Auschwitz. Perchè è importante ricordare il passato per plasmare il futuro.