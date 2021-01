Giorno della Memoria, Biella non dimentica e rende omaggio alla stele in ricordo delle vittime della Shoah

Si è svolta stamattina, a cura della Prefettura di Biella e d’intesa con il Comune di Biella, la celebrazione per il Giorno della Memoria, 27 gennaio 2021. Le massime autorità civili, militari, religiose e dell’Ufficio scolastico provinciale si sono date appuntamento in piazza Cisterna al Piazzo per poi iniziare la mattinata rendendo omaggio alla stele in memoria delle vittime della Shoah all’ingresso di vicolo del Bellone.

Le autorità hanno poi svolto una breve visita alla Sinagoga dell’antico insediamento ebraico, per poi trasferirsi per la cerimonia nel vicino Palazzo La Marmora. Dopo gli interventi delle autorità, del Prefetto Franca Tancredi e del Vescovo Roberto Farinella, il sindaco di Biella Claudio Corradino ha consegnato ai familiari dei defunti, Italo Beltrami e Ernesto Favero, la medaglia d’onore riservata ai cittadini italiani, militari e civili, deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra.

Il primo cittadino di Callabiana ha invece consegno lo stesso riconoscimento ai familiari di Mario Mondini. Pur con una cerimonia raccolta a causa del restringimenti per il Coronavirus, la Città di Biella ha voluto fortemente celebrare con un momento di riflessione il Giorno della Memoria.