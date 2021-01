Cossato ricorda le vittime della Shoah, premiazione al concorso scolastico sulla Giornata della Memoria

In occasione della Giornata della Memoria, al fine di commemorare le vittime della Shoah, ha avuto luogo nella Palestra Aguggia di Cossato la premiazione del Concorso per l’assegnazione delle borse di studio sul tema. Il Concorso era riservato, come ogni anno, agli alunni delle terze medie dell’Istituto Comprensivo di Cossato e delle classi quinte dell’Istituto d’Istruzione Superiore del Cossatese e Vallestrona.

La somma messa a disposizione dalla Fondazione Biella Domani, su lascito testamentario disposto dalla signora Ines Pusiol di 1.000 euro, è stata interamente assegnata alle classi terze medie, in quanto l’Istituto d’Istruzione Superiore del Cossatese e Vallestrona non ha partecipato al Concorso causa pandemia. Alla cerimonia erano presenti il sindaco Enrico Moggio, l’Assessore alla Pubblica Istruzione Pier Ercole Colombo, la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo di Cossato Gabriella Badà, Giulio Gruppo in rappresentanza della Fondazione Biella Domani e le due docenti, ora in pensione, Maria Teresa Guido ed Elena Cola, componenti della Commissione esaminatrice.

Per l’occasione il primo cittadino ha consegnato una busta alle docenti Roberta Gianadda, della Scuola Media “L. da Vinci” e Roberta Franchini, della Scuola Media “L. Maggia”, contenente i nomi degli alunni che hanno partecipato al concorso e che hanno meritato i premi relativi. Il sindaco ha ringraziato le due docenti per il fattivo contributo dato allo svolgimento del concorso. All’apertura della busta, è emerso l’elenco degli alunni premiati e delle tematiche da essi trattate: Eleonora Bagatello, Beatrice Fontana e Eleonora Ghione della classe 3^ E premio di 300 euro per l’elaborato “Attività di riflessione … ascoltando e leggendo Liliana Segre”; Greta Baj, Valentina Crosera e Giosuè Dama della classe 3^ C premio di 300 euro per l’elaborato “Non ti abbandoniamo”. Sono stati, inoltre, premiati, con un premio di 50 euro i seguenti alunni della classe 3^ E della Scuola Media “L. Maggia”: Nicolò Badini e Sofia Mehmeti per la tematica “Riflessioni”; Dennis Fornasiero per la tematica Riflessioni sul libro di Lia Levi “Una valle piena di stelle”; Giacomo Riva, per la tematica “La Shoah”; Riccardo Verza per la tematica Riflessione su “Una valle piena di stelle” con Fumetto; Mattia Baldo per l’opera “Elaborato Grafico”; Sara Fois per l’opera “Elaborato Grafico”.

Nel concludere la cerimonia, il sindaco ha ringraziato le docenti Maria Teresa Guido ed Elena Cola per il lavoro svolto, con molta scrupolosità, nel correggere i lavori proposti dagli alunni, chiedendo alle stesse di continuare a far parte della commissione anche per il Concorso relativo all’anno scolastico in corso. Un sentito ringraziamento anche alla Fondazione Biella Domani per la realizzazione annuale del Concorso, atto a far ricordare ai giovani le vittime della Shoah.