Cavi elettrici pericolanti al Ricetto di Candelo, la denuncia del capogruppo di minoranza Veronese

"Liane da foresta pluviale in cui scorre corrente elettrica potenzialmente letale". Parla duramente il capogruppo di minoranza di Candelo per tutti, che interviene in merito alla presenza di cavi elettrici pericolanti al Ricetto.

"Nonostante gli appelli da tempo avanzati - tuona Veronese - i cavi volanti, pericolosi e fuori norma restano ancora dove sono. La foto ricevuta, ci spiega un tecnico, mostra la mancanza dei “cappellotti” di protezione sulle spine di attacco della corrente: gli spinotti metallici di diramazione/attacco sono completamente scoperti. La collocazione di questi, subito in aderenza ad una inferriata che può essere anche umida o bagnata, dovrebbe far comprendere appieno, a chi di dovere, che sussistono rischi concreti per chiunque vi entri in contatto".