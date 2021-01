Candelo, sui cavi pericolanti al Ricetto Gelone risponde a Veronese: “Polemica sterile”

Tiene banco a Candelo la questione dei cavi elettrici pericolanti al Ricetto. Dopo le parole di fuoco della capogruppo di minoranza di “Candelo per tutti” Elettra Veronese (leggi qui), non si è fatta attendere la pronta e decisa risposta del sindaco Paolo Gelone che afferma: “Si tratta dell'ennesima polemica sterile di questa minoranza. Su quei cavi non passa affatto corrente, come ho già avuto modo di spiegare. Abbiamo già parlato tempo fa con la Pro Loco in merito alla necessità di toglierli, ma la situazione sanitaria sicuramente non ha aiutato la programmazione: i cavi, infatti, erano predisposti anche in vista di eventi poi via via annullati causa pandemia. Siamo già impegnati a progettare le prossime iniziative, dopo un anno di stop che ha segnato tutti, economicamente e psicologicamente".

"Mi dispiace dover assistere a questi vuoti tentativi di screditare l'amministrazione e il paese - conclude Gelone - In ogni caso noi continuiamo a lavorare per Candelo, perché quel che conta davvero sono i fatti ed impegnarsi sui progetti per il presente e per il futuro".