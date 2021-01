Biella, al Liceo Scientifico un commosso omaggio alle vittime della Shoah

Nella mattinata di mercoledì mattina, nonostante le difficoltà imposte dalla pandemia, il Liceo Avogadro di Biella ha celebrato la Giornata della Memoria. Alle 9.30, in un’Aula Magna altrimenti vuota, il preside Dino Gentile e gli insegnanti Riccardo Quaglia, Fabrizio Scanzio e Graziano Euro hanno offerto qualche spunto di riflessione agli studenti collegati, in parte da scuola in parte a distanza, grazie alla diretta YouTube realizzata dal professor Silvestro Russo e degli allievi Lorenzo Iorfino, Samuele Osti e Vanessa Bosso.

Un’altra studentessa, Margerita Biollino, ha letto con grande partecipazione emotiva alcune pagine da Se questo è un uomo di Primo Levi, accompagnata da un sottofondo musicale eseguito da Federico Barazzotto. Con interventi concentrati e coinvolgenti, per la durata di circa 40 minuti compreso un video di sole immagini tratte da una mostra fotografica realizzata al Liceo in passato, l’iniziativa ha reso un commosso omaggio alle vittime della Shoah e ha testimoniato anche quest’anno l’impegno dell'Avogadro di fronte alle responsabilità civili e morali cui la scuola italiana tutta è chiamata in circostanze come quelle del 27 gennaio.

La registrazione integrale degli interventi è disponibile su YouTube sul canale di Avogadro Social Club, facilmente raggiungibile da qualsiasi motore di ricerca.