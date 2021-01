L'As Ronco revoca la concessione del campo sportivo

L’Amministrazione Comunale di Ronco Biellese ha preso atto della decisione della società sportiva AS Ronco Biellese di revocare la concessione dell’area comunale in Strada Buratti della Malpenga. La revoca entrerà in vigore al 30 giugno 2021.

La concessione all'AS Ronco Biellese era stata affidata secondo il Decreto Legislativo 50\2016 (Codice dei Contratti Pubblici) che impone alle amministrazioni comunali più rigore rispetto al passato per la somministrazione dei contributi alle aree sportive che hanno “rilevanza economica”.

L'area dispone di un campo in erba a 11, spogliatoi, campo di allenamento in terra, un campo da bocce, uno spazio per il basket, un punto ristoro attualmente aperto esclusivamente per i soci ACLI. L’Amministrazione Comunale si è attivata per cercare nuovi gestori che vogliano impegnarsi con passione e spirito collaborativo nel seguire quest'area, apprezzata da tutti e patrimonio della nostra comunità.

Per questo è stato pubblicato un invito a manifestare interesse per la gestione in concessione dell'impianto sportivo (allegato). La scadenza è 11 febbraio 2021.