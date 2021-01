Greta Cogotti (Pd): "Basta disumanità"

"Il tavolo diritti del PD Biellese apprende con interesse e sottolinea l'importanza dell'ordinanza del tribunale di Roma di oggi in cui si definisce illegittima la prassi dei respingimenti informali al confine Italo-Sloveno. Abbiamo in questi mesi guardato con preoccupazione agli atti di disumanità perpetrati in quei luoghi.

Abbiamo lavorato, come PD, affinché si potesse giungere ad una mediazione e ad un cambio delle procedure disumane in corso. Nessuna prassi può pregiudicare il diritto inalienabile del rispetto per le persone tutte e soprattutto per coloro che per necessità chiedono una protezione internazionale fuggendo da regimi totalitari, da guerre, carestie. Abbiamo chiesto come Forum PD nazionale, regionale e locale che le leggi vigenti siano rispettate in piena osservanza della Costituzione e dei trattati internazionali stabiliti e sottoscritti.

Chiediamo anche che l'Italia si faccia promotrice in Europa perchè in tutti gli Stati aderenti ci sia rispetto delle regole, dei diritti internazionali volti a tutelare la sicurezza delle persone migranti bloccati ora nella rotta balcanica, nei campi in Bosnia in condizioni disastrose. Chiediamo all'UE di intervenire immediatamente non piú solo per tutelare le persone ma per aprire corridoi umanitari perchè questa è la sola strada percorribile da Paesi che si definiscono civili". Questa la dichiarazione di Greta Cogotti responsabile diritti PD biellese.