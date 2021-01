Ferramenta Giusti: la migliore online e a Legnago

La Ferramenta Giusti è la soluzione migliore che ci sia per chi cerca prodotti di qualità. Il negozio è sia online che fisico a Legnago. È sinonimo di garanzia poiché è presente sul mercato da cent’anni, cioè dal 1921 con un grande assortimento prodotti e molte altre caratteristiche che lo rendono il preferito da moltissimi.

Una grandissima varietà di merce di alta qualità

Molte persone che sono alla ricerca di prodotti di qualità confermano che può diventare difficile trovare prodotti davvero validi sui principali siti di e-commerce. Per questa ragione, moltissime persone arrivano alla Ferramenta Giusti dove hanno la certezza di trovare materiale delle migliori marche del settore, evitando quindi di spendere denaro in prodotti di scarsa qualità senza garanzie.

Sia sul sito che nel negozio, invece, si può avere accesso a una vasta gamma di prodotti per il lavoro, e non solo, delle migliori marche italiane ma anche tedesche ed europee. Ci sono moltissime categorie che facilitano la ricerca di quello che serve sia ai professionisti sia agli hobbisti.

Nella categoria utensili, si trova una vasta gamma di prodotti per svolgere ogni tipo di lavoro. Gli elettroutensili consentono di avere l’attrezzatura completa per lavorare ottenendo le migliori prestazioni. L’abbigliamento antinfortunistico è fondamentale per la sicurezza e la protezione anche quando si lavora a casa. Chi è appassionato di giardinaggio, troverà una categoria dedicata a tutti gli attrezzi per il giardino. Molti professionisti si rivolgono alla ferramenta Giusti per trovare tutto quello che serve per l’industria.

Sicurezza dei pagamenti

Il pagamento può essere effettuato con modalità diverse, iniziando dal bonifico bancario anticipato da inviare entro cinque giorni lavorativi. Oggi la maggior parte delle persone utilizzano il pagamento elettronico PayPal che è sicuro e immediato. L’accettazione dell’ordine è al momento. La merce ordinata può essere annullata fino a quando viene preparata in magazzino. All’interno della sezione personale è possibile avere informazioni sullo stato degli ordini.

I dati dei pagamenti sono sicuri poiché Ferramenta Giusti non condivide informazioni finanziarie affinché siano impossibili da intercettare. Inoltre, i dati non vengono conservati in nessuna banca. L’accettazione, il pagamento e anche l’invio dell’ordine sono sempre segnalati con una comunicazione via posta elettronica.

Modalità di consegna della merce

La ferramenta Giusti consegna su tutto il territorio Italiano da nord a sud e isole comprese nel giro di 24 h tramite corriere direttamente all’indirizzo specificato. Questo consente di ricevere la merce in tempi rapidi. Ogni prodotto viene accompagnato dalla fattura del materiale. La consegna è gratuita per gli ordini con importo superiore a 150 euro.

Una volta che la consegna è avvenuta, il cliente deve controllare che il numero di colli corrisponda a quanto indicato nel documento di trasporto e che l’imballaggio non sia danneggiato. Se ci fossero delle discordanze, vanno comunicate immediatamente tramite la riserva in maniera che ferramenta Giusti possa provvedere al ritiro e alla sostituzione. Per ogni informazione sugli ordini, sui resi o altro è sempre attivo un servizio clienti.