Incidente a Gaglianico, auto abbatte un parapedoni. Cause in corso di accertamento

Sono in corso di accertamento le cause dell'incidente successo poco dopo mezzogiorno a Gaglianico. La conducente della Volkswagen Passat ha imboccato la strettoia che dal paese conduce a Ponderano.

Dalle prime informazioni in nostro possesso sembrerebbe che dopo pochi metri sia avvenuto il tremendo urto contro una Ford Fiesta e un parapedoni. L'auto si è poi fermata al successivo incrocio. La strada è stata chiusa dai residenti, usciti subito in strada dopo aver sentito il colpo, il tempo necessario per le operazioni di soccorso.